Гуманітарні хаби Луганщини: де отримати допомогу

30 серпня 2023, 12:48

📢 Для полегшення соціальної адаптації осіб, які вимушено залишили своє місце проживання та тимчасово перемістилися до більш безпечних областей України, по всій Україні діють гуманітарні хаби.

Фахівці Луганської обласної служби зайнятості активно долучаються до роботи хабів: надають інформацію про зміни у законодавстві з питань зайнятості; переваги взаємодії зі службою зайнятості, а саме індивідуальний рекрутинговий підхід у напрямку вирішення питання працевлаштування; умови реєстрації в центрі зайнятості, розмір виплат матеріальної допомоги по безробіттю, професійне навчання, отримання ваучерів та дистанційні форми взаємодії з клієнтами.

📅 Графіки роботи представників центрів зайнятості за адресами:

✅ м. Вінниця:

вул. Праведників світу, 43-б. Консультації: щосереди з 10:00 до 15:00.

✅ м. Дніпро:

пл. Троїцька, 5А (орієнтир - Свято-Троїцький кафедральний собор). Консультації: щовівторка та щочетверга з 10:00 до 14:00.

пр. Петра Калнишевського, 27К, Палац Культури «Металург» (лівий берег). Консультації: щоп’ятниці з 10:00 до 15:00.

вул. Володимира Антоновича, 89. Консультації: щовівторка та щочетверга з 10:00 до 14:00.

✅ Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Богданівка, вул. Шевченка, 32Г. Консультації: щовівторка та щочетверга з 09:00 до 13:00.

✅ м. Івано-Франківськ:

вул. В'ячеслава Чорновола, 128 (стадіон "Рух"). Консультації: щоп’ятниці з 12:00 до 15:00 та щочетверга з 10:00 до 13:00.

✅ м. Київ:

вул. Мала Житомирська, 16/3. Консультації: щосереди з 10:00 до 15:00.

бульвар Марії Примаченко, 8. Консультації: щосереди з 11:00 до 15:00.

вул. Поліська, 14. Консультації: щоп'ятниці з 10:00 до 15:00.

вул. Рене Декарта, 14. Консультації: щосереди з 10:00 до 15:00.

✅ м. Львів:

вул. Рудненська, 10. Консультації щочетверга з 10:00 до 14:00.

✅ м. Одеса:

вул. Катерининська, 32. Консультації: щовівторка та щоп'ятниці з 10:00 до 14:00.

✅ м. Рівне:

вул. Кавказька, 9А. Консультації: щоп'ятниці з 11:00 до 14:00.

✅ м. Харків, вул. Данилевського, 38 Консультації: щоп’ятниці з 12:00 до 15:00 та щосереди з 10:00 до 13:00.

✅ м. Черкаси:

вул. Чехова, 9А. Консультації: щовівторка з 10:00 до 14:00.

✅ м. Чернівці:

вул. Головна, 128. Консультації: щосереди з 10:00 до 13:00.

📞 Звертайтесь до фахівців центру зайнятості за номерами гарячих ліній :

098-875-48-95, 099-491-20-86 або

пройдіть за 👉 посиланням для мешканців Луганщини;

пройдіть за 👉 посиланням для роботодавців та підприємців Луганщини.

🌐 Надаємо підтримку з питань зайнятості :

🌐 Актуальні вакансії на Telegram Робота зараз : https://t.me/worknowdcz

Сервіс 👉 "Єдиний портал вакансій".

❗ Відділ 👉 рекрутингу – актуальні вакансії від роботодавців.

🌐 Сайт Державної служби зайнятості dcz.gov.ua розділ «Шукаю роботу» за 👉 посиланням