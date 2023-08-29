Обстріл Донеччини ракетами рф: є загиблі та поранені

30 серпня 2023, 13:20

🚀Під час масованої ракетної атаки, що сталася 30 серпня, російські терористичні сили вдарили п'ятьма ракетами по селу Багатир, яке знаходиться на території Донеччини. Цей удар призвів до загибелі одного мирного жителя. Про це надійшла інформація від пресслужби Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з отриманими даними, – в результаті обстрілу були пошкоджені три приватні будівлі та один ангар в цьому населеному пункті.

Крім того, упродовж останньої доби зафіксовано 23 атаки, спрямовані на цивільне населення з боку ворожих сил. У результаті цих нападів – дев'ять осіб зазнали поранень.

Протягом цього періоду було обстріляно 14 населених пунктів, зокрема: Авдіївка, Дружківка, Курахове, Покровськ, Сіверськ, Торецьк, Велика Новосілка, Щербинівка, Кліщіївка, Максимівка, Новоукраїнка, Полтавка, Рівне та Шахтарське.

❗ За даними прокуратури, на Донеччині за минулу добу загинули двоє цивільних та семеро зазнали поранень .

У Кураховому внаслідок обстрілів житлових кварталів постраждали п’ятеро жінок та двоє чоловіків.

Село Багатир у Волноваському районі, імовірно, атакували з комплексів С-300.

"В епіцентрі вибухів опинилась територія фермерського господарства, де загинули двоє сторожів 44 та 59 років - один з чоловіків під час обстрілу знаходився у приміщенні, а інший - на вулиці. Також постраждала велика рогата худоба. Вибухами пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, складські приміщення, господарські споруди", - наголосили прокурори.