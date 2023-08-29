Наслідки обстрілу Києва: уламки російської ракети пошкодили дах Ашана

30 серпня 2023, 13:45

Під час масованої ракетної атаки 30 серпня, в Києві, – зафіксовано падіння уламків російської ракети на дах торговельного центру "Ашан" на вулиці Здолбунівській. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник у Facebook

"Сьогодні ворог здійснив черговий нічний віроломний напад на столицю. Завдяки надійній роботі наших сил ППО ворожі цілі знищено. Уламки у Дарницькому районі влучили у будівлю торговельного центру Ашан на вулиці Здолбунівській", - написав він.

Команда пожежників ефективно реагувала на виникнення пожежі та ліквідувала її наслідки. Калашник також додав, що на щастя, жертв серед населення цього району не зафіксовано, однак будівля та дах торговельного центру зазнали певних пошкоджень, а на місці події працює оперативна група для проведення слідчих дій.

Рятувальники ДСНС поділилися, що фрагменти уламків були виявлені в Шевченківському та Дарницькому районах, та додали, що також виявлено випадки загоряння на відкритих територіях різної площі.

"Дарницький район: виникла пожежа на даху магазину. Пожежу ліквідовано о 06:10 на загальній площі 50 кв. м. Шевченківський район: о 05:15 одразу надійшло чотири виклики. Уламки впали на територію одного із підприємств столиці з подальшим горінням. О 06:33 ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, відомо, що падіння уламків сталось й в інших районах міста, призвівши до пошкоджень нежитлових будівель та, на жаль, призвело до загибелі двох осіб та травмування однієї.