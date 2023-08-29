Центр Донецька під сильним обстрілом: вокзал, магазини, ЖК - росЗМІ

Сьогодні, 30 серпня, в тимчасово окупованому місті Донецьк сталось декілька потужних вибухів. Під ударом опинився центр міста, Петровський район та Залізничний вокзал.
Місцеві активно фільмують наслідки та поширюють в проросійських соцмережах фото та відео вибухових подій в середмісті.
«Наслідки обстрілу на вул. Бірюзова, 11 Кіровського району Донецька»,
«Ще наслідки обстрілу біля «Галактики» Петровського району Донецька»
«Постраждав житловий комплекс «Бульвар Сіті» та будівля супермаркету «Амстор».
Також повідомляється про влучання та руйнування залізничного вокзалу.