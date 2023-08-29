Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
30 серпня 2023, 14:17

Центр Донецька під сильним обстрілом: вокзал, магазини, ЖК - росЗМІ

Сьогодні, 30 серпня, в тимчасово окупованому місті Донецьк сталось декілька потужних вибухів. Під ударом опинився центр міста, Петровський район та Залізничний вокзал.

Місцеві активно фільмують наслідки та поширюють в проросійських соцмережах фото та відео вибухових подій в середмісті.

«Наслідки обстрілу на вул. Бірюзова, 11 Кіровського району Донецька»,

«Ще наслідки обстрілу біля «Галактики» Петровського району Донецька»

«Постраждав житловий комплекс «Бульвар Сіті» та будівля супермаркету «Амстор».

Також повідомляється про влучання та руйнування залізничного вокзалу.

Джерело: "росЗМІ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: