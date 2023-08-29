Київ витримав масовану комбіновану атаку росії, на жаль - загинули дві людини

30 серпня 2023, 15:21

У ніч на 30 серпня, російська федерація знову атакувала столицю України. Напад стався приблизно о 5 годині ранку. Про його наслідки повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет. Спершу рашисти застосували ударні БпЛА (попередньо, баражуючі боєприпаси «Shahed»). Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс», - розказав Попко.

За його словами, загалом силами та засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих об'єктів.

Падіння фрагментів ракети було зафіксовано у декількох районах міста — Шевченківському та Дарницькому. В обох районах уламки впали на територію нежитлових будівель. На місцях падіння виникли загоряння, та були залучені рятувальники ДСНС.

«На жаль, внаслідок падіння уламків в Шевченківському районі Києва, на територію підприємства, попередньо, – загинуло 2 людини. Ще одна отримала ушкодження. Їй надається медична допомога», - додав Попко.

Загинули два охоронці підприємства. Зовсім молоді хлопці - 26 та 36 років, — КМВА.

Мер міста Віталій Кличко поділився, що в районі падіння були зафіксовані загоряння в адміністративних будівлях та на відкритих територіях. Крім загиблих, також дві людини отримали поранення, серед них 24-річна жінка з різаними ранами від розбитого скла, яка була госпіталізована.

Попередня атака рф на Київ була зафіксована 19 липня. Тоді всі ворожі цілі були знищені силами протиповітряної оборони, і постраждалих не було.