Затримано полтавського блогера-провокатора, який ображав військових

30 серпня 2023, 15:54

Полтавські правоохоронці затримали місцевого блогера та тренера Романа Заволоку, який відзначився систематичними образами військовослужбовців і грубими вчинками. Про цю подію повідомили у середу, 30 серпня.

Згідно з інформацією, оприлюдненою місцевим виданням "Полтавщина", затримання 27-річного Instagram-блогера Заволоки відбулося 29 серпня біля закладу "Дім кави" на вулиці Соборності.

"Судячи з фотографії із місця події, полтавець чинив опір і отримав травми… Це було спільне затримання спецпідрозділу поліції КОРД і СБУ", – йдеться у повідомленні.

Спрямовані кримінальні справи на Романа Заволоку зараз розглядаються за кількома статтями. Поліція інкримінує йому хуліганство (частина 2 статті 296 Кримінального кодексу України), тоді як Полтавський обласний ТЦК та СП написали звернення до СБУ через образи військовослужбовця та заперечення агресії росії (статті 435-1, 436-2 Кримінального кодексу України).

Служба безпеки України також наголосила, що наразі відбувається перевірка інформації, що провокативні відеоматеріали та публікації блогера могли стати об'єктом використання кремлівською пропагандою для поширення дезінформації про події в Україні.

Слід зазначити, що Роман Заволока раніше привертав увагу своєю негативною поведінкою, де образи військовослужбовців стали однією з основних складових його контенту. Він публікував відеозаписи на власному каналі, в яких намагався провокувати дії військових. Наприклад, 26 серпня, Заволока образив ветерана і назвав його «придурком»за те, що той пішов на війну добровольцем.