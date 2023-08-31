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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
31 серпня 2023, 12:36

Ситуація щодо російського вторгнення на 31.08.2023

За добу Сили оборони збили 26 крилатих ракет, знищили 31 артилерійську систему та 13 танків ворога: загальні втрати рф становлять 263 тис. осіб – Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 263020 (+610) осіб,
  • танків ‒ 4436 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8604 (+8) од,
  • артилерійських систем – 5507 (+31) од,
  • РСЗВ / MLRS – 734 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 500 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4417 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 1445 (+26),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7976 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 830 (+5).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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