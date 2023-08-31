Ситуація щодо російського вторгнення на 31.08.2023

За добу Сили оборони збили 26 крилатих ракет, знищили 31 артилерійську систему та 13 танків ворога: загальні втрати рф становлять 263 тис. осіб – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 263020 (+610) осіб,
- танків ‒ 4436 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8604 (+8) од,
- артилерійських систем – 5507 (+31) од,
- РСЗВ / MLRS – 734 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 500 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4417 (+22),
- крилаті ракети ‒ 1445 (+26),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7976 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 830 (+5).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!