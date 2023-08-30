Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
31 серпня 2023, 21:21

На Херсонщині в полі підірвався тракторист на російській міні

На Херсонщині в полі підірвався трактор на російській вибухівці, що призвело до серйозного поранення водія. Про це надійшло офіційне повідомлення від Херсонської ОВА.

«У полі поряд із Новою Кам'янкою на російській вибухівці вибухнув тракторист. Через детонацію міни 62-річний чоловік отримав поранення обличчя, тулуба та рук. Зазначається, що потерпілого госпіталізовано до травматологічного відділення однієї з лікарень. Медики надають йому необхідну допомогу», – розповіли у відомстві.

Херсонська ОВА вказала, що зараз близько 87% полів на території області все ще може містити залишки російської вибухівки. З цього приводу, представники влади закликають мешканців бути особливо уважними та утриматися від пересування на територіях, де ще не проводилася перевірка саперами.

Раніше вже був подібний інцидент під Харковом, коли тракторист підірвався на протитанковій міні. Також він був госпіталізований у середньо важкому стані в один із медичних закладів міста.

Джерело: "Херсонська ОВА"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: