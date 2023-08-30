На Херсонщині в полі підірвався тракторист на російській міні

31 серпня 2023, 21:21

На Херсонщині в полі підірвався трактор на російській вибухівці, що призвело до серйозного поранення водія. Про це надійшло офіційне повідомлення від Херсонської ОВА.

«У полі поряд із Новою Кам'янкою на російській вибухівці вибухнув тракторист. Через детонацію міни 62-річний чоловік отримав поранення обличчя, тулуба та рук. Зазначається, що потерпілого госпіталізовано до травматологічного відділення однієї з лікарень. Медики надають йому необхідну допомогу», – розповіли у відомстві.

Херсонська ОВА вказала, що зараз близько 87% полів на території області все ще може містити залишки російської вибухівки. З цього приводу, представники влади закликають мешканців бути особливо уважними та утриматися від пересування на територіях, де ще не проводилася перевірка саперами.

Раніше вже був подібний інцидент під Харковом, коли тракторист підірвався на протитанковій міні. Також він був госпіталізований у середньо важкому стані в один із медичних закладів міста.