Трьох мешканців Луганщини судитимуть за співпрацю з окупантами

31 серпня 2023, 12:48

Прокурори Сватівської та Старобільської окружних прокуратур Луганської області скерували до суду обвинувальні акти стосовно трьох громадян за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що після повномасштабного вторгнення рф обвинувачені обійняли «керівні посади» в незаконних органах влади псевдореспубліки.

Так званим «начальником управління забезпечення життєдіяльності» в окупаційній «адміністрації міста Луганська лнр» став місцевий мешканець, колишній директор луганського ДКП «Центрожилком». Чоловік після подій 2014 року почав підтримувати російську агресію. Він організовує роботу підприємств на території міста. Під його управлінням проводяться роботи з ремонту та утримання вулиць і доріг.

Ще двоє обвинувачених ‒ жителі Старобільщини.

Колишня головний спеціаліст управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Біловодської селищної ради очолила аналогічне управління в «адміністрації Біловодського району лнр».

Експрацівницю Старобільської міської ради окупанти призначили керувати «відділом забезпечення життєдіяльності с. Нижньопокровка адміністрації Старобільського району лнр».

Псевдоначальники організовують роботу вказаних підрозділів за законодавством «лнр» та активно провадять антиукраїнську діяльність.

Наразі фігуранти оголошені в розшук.

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.