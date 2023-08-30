Чи може особа з вищою освітою отримати ваучер на здобуття робітничої професії?

31 серпня 2023, 13:05

Освіта дорослих є складовою освіти впродовж життя і спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.

Післядипломна освіта та перепідготовка — освіта дорослих, спрямована на професійне навчання з метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями).

Чинне законодавство не містить будь-яких обмежень чи застережень стосовно рівня освіти для проходження перепідготовки. Отже, громадяни, які мають вищу освіту (так само як і фахову передвищу) можуть проходити перепідготовку за робітничою професією з використанням ваучера.

✅Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер дивіться 👉 тут.

🌐 Для отримання ваучера заявку можна подати 👉 онлайн або особисто звернутися в найближчий центр зайнятості. У разі подання заявки онлайн, фахівець служби опрацьовує форму та зв’язується із заявником протягом 3 робочих днів з моменту заповнення та подання заявки.

📞 Звертайтесь до фахівців центру зайнятості за номерами гарячих ліній :

098-875-48-95, 099-491-20-86 або

пройдіть за 👉 посиланням для мешканців Луганщини;

пройдіть за 👉 посиланням для роботодавців та підприємців Луганщини.