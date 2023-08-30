31 серпня 2023, 17:43

У підмосков'ї відбулося таємне та приховане закопування дмитра уткіна, командира та співзасновника терористичного угрупування пвк "вагнер", який помер разом з групою російських терористів, включаючи євгена пригожина - власника пвк. Цю інформацію публікують російські ЗМІ та інформаційні ресурси.

Закопали уткіна на кладовищі меморіалу "пантеон захисників вітчизни" в митищах, підмосков'я. Показово, що тіло терориста було доставлено на це кладовище без супроводу почесної варти, а ритуалу похорону не супроводжували традиційні артилерійські залпи.

Вхід на кладовище під час земельних робіт був обмежений для цивільних осіб, а силовики, озброєні антидроновими рушницями, забезпечували безпеку. Тільки ті, хто мав військові жетони терористичного угрупування, – отримали доступ до місця закопування. Більшість представників преси та громадян також не допустили на територію кладовища під.

За інформацією ВЧК-ОДПУ дмитра уткіна закопали поруч з віталієм табачниковим - полковником російської федерації. Він служив у 112-му окремому вертолітному полку, який був частиною 11-ї армії військово-повітряних сил росії систем ППО збройних сил росії.