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Суспільна думка
Події
31 серпня 2023, 17:43

На росії закопали «праву руку» пригожина: швидко, приховано, без почестей - росЗМІ

У підмосков'ї відбулося таємне та приховане закопування дмитра уткіна, командира та співзасновника терористичного угрупування пвк "вагнер", який помер разом з групою російських терористів, включаючи євгена пригожина - власника пвк. Цю інформацію публікують російські ЗМІ та інформаційні ресурси.

Закопали уткіна на кладовищі меморіалу "пантеон захисників вітчизни" в митищах, підмосков'я. Показово, що тіло терориста було доставлено на це кладовище без супроводу почесної варти, а ритуалу похорону не супроводжували традиційні артилерійські залпи.

Вхід на кладовище під час земельних робіт був обмежений для цивільних осіб, а силовики, озброєні антидроновими рушницями, забезпечували безпеку. Тільки ті, хто мав військові жетони терористичного угрупування, – отримали доступ до місця закопування. Більшість представників преси та громадян також не допустили на територію кладовища під.

За інформацією ВЧК-ОДПУ дмитра уткіна закопали поруч з віталієм табачниковим - полковником російської федерації. Він служив у 112-му окремому вертолітному полку, який був частиною 11-ї армії військово-повітряних сил росії систем ППО збройних сил росії.

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