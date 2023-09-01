Ситуація щодо російського вторгнення на 01.09.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже понад 263,4 тис. осіб, знищено 735 РСЗВ ворога – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 263490 (+470),
- танків ‒ 4459 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8613 (+9) од,
- артилерійських систем – 5530 (+23) од,
- РСЗВ – 735 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 500 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4421 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1445 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8009 (+33) од,
- спеціальна техніка ‒ 831 (+1).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!