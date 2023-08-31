Блогера, що на камеру ображав військових, відправили на два місяці в СІЗО

На 60 діб у СІЗО за «Плюнув у ветерана війни, щоб захистити його від корумпованої влади».
Роману Заволоці, який публічно ображав та принижував військових, обрали запобіжний захід – 60 діб у СІЗО. Відповідне рішення 1 вересня було прийнято Октябрським райсудом Полтави, пише Суспільне.
За даними слідства, Роман Заволока образив та принижував військових у центрі міста і плюнув в одного з них.
Чоловіка підозрюють за статтями:
- Образа честі та гідності військовослужбовця та виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі та гідності військовослужбовця.
- Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.
Роман Заволока був затриманий 29 серпня. Його звинувачують у провокуванні та публічній образі військових, а також у намаганні дискредитувати українських захисників. За даними СБУ, чоловік намагався сховатися від правоохоронців і наніс ушкодження одному з поліцейських.
Роман Заволока є жителем Полтави, відомий у соціальних мережах тим, що публікував відео сварок з військовослужбовцями.