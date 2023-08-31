Блогера, що на камеру ображав військових, відправили на два місяці в СІЗО

01 вересня 2023, 16:21

На 60 діб у СІЗО за «Плюнув у ветерана війни, щоб захистити його від корумпованої влади».

Роману Заволоці, який публічно ображав та принижував військових, обрали запобіжний захід – 60 діб у СІЗО. Відповідне рішення 1 вересня було прийнято Октябрським райсудом Полтави, пише Суспільне.

За даними слідства, Роман Заволока образив та принижував військових у центрі міста і плюнув в одного з них.

Чоловіка підозрюють за статтями :

Образа честі та гідності військовослужбовця та виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі та гідності військовослужбовця.

Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Роман Заволока був затриманий 29 серпня. Його звинувачують у провокуванні та публічній образі військових, а також у намаганні дискредитувати українських захисників. За даними СБУ, чоловік намагався сховатися від правоохоронців і наніс ушкодження одному з поліцейських.

Роман Заволока є жителем Полтави, відомий у соціальних мережах тим, що публікував відео сварок з військовослужбовцями.