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Суспільна думка
Кримінал / Суспільство / Події
01 вересня 2023, 16:21

Блогера, що на камеру ображав військових, відправили на два місяці в СІЗО

На 60 діб у СІЗО за «Плюнув у ветерана війни, щоб захистити його від корумпованої влади».

Роману Заволоці, який публічно ображав та принижував військових, обрали запобіжний захід – 60 діб у СІЗО. Відповідне рішення 1 вересня було прийнято Октябрським райсудом Полтави, пише Суспільне.

За даними слідства, Роман Заволока образив та принижував військових у центрі міста і плюнув в одного з них.

Чоловіка підозрюють за статтями:

  • Образа честі та гідності військовослужбовця та виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі та гідності військовослужбовця.
  • Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Роман Заволока був затриманий 29 серпня. Його звинувачують у провокуванні та публічній образі військових, а також у намаганні дискредитувати українських захисників. За даними СБУ, чоловік намагався сховатися від правоохоронців і наніс ушкодження одному з поліцейських.

Роман Заволока є жителем Полтави, відомий у соціальних мережах тим, що публікував відео сварок з військовослужбовцями.

Джерело: "Суспільне"
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