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Суспільна думка
Події
01 вересня 2023, 20:11

Відео знищення та фото знищених російських літакив Іл-76 у Пскові

Повідомлення про атаку українськими дронами на літаки Іл-76 у російському Пскові було оприлюднено блогером і волонтером Сергієм Стерненком. У своєму відеоролику, опублікованому 1 вересня, він наголосив на походженні зброї, якою була здійснена атака.

"Це українська розробка. Ми не звітували про цю закупівлю, поки не будемо розкривати, що це були за засоби та що вони вміють, але гарантуємо – на так званій росії буде і далі вибухати!", – сказав Стерненко.

За його даними, загальна сума завданих збитків агресору становить близько $200 млн. Ця сума включає в себе два повністю знищених і два сильно пошкоджених літаки Іл-76. Відео, опубліковане блогером, демонструє момент атаки на російські літаки Іл-76, яка завершилася успішно.

За даними російських владних структур, нічною атакою 30 серпня на росії було вчинено масовану атаку "українськими дронами". Ця атака призвела до виникнення пожежі в аеропорту Пскова, де були розташовані військові літаки Іл-76.

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