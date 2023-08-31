Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство / Події
01 вересня 2023, 21:44

На росій заборонили росіянам їсти більше одного їжачка та 20 мишей на рік

У Свердловській області на росії введено обмеження на полювання на деякі види тварин. Ця інформація надходить від російських ЗМІ.

Згідно з новими правилами, місцеві жителі тепер можуть полювати на одного їжака білочеревого щорічно, а також на 20 полівок-економок і мишей-крихіток. Крім того, дозволено виловлювати до п'яти бурозубок землерийок і до 25 бурозубок крихітних щороку. Ці квоти встановлені на одну особу.

У загальному розрахунку, полювання дозволено на 26 видів ссавців, 138 видів птахів, 9 видів плазунів і земноводних. Вказані обмеження не стосуються полювання на безхребетних тварин.

Варто також нагадати, що на росії було відкликано недоторканність у депутата, який був звинувачений у вбивстві лося.

росЗМІ
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: