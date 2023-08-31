01 вересня 2023, 21:44

У Свердловській області на росії введено обмеження на полювання на деякі види тварин. Ця інформація надходить від російських ЗМІ.

Згідно з новими правилами, місцеві жителі тепер можуть полювати на одного їжака білочеревого щорічно, а також на 20 полівок-економок і мишей-крихіток. Крім того, дозволено виловлювати до п'яти бурозубок землерийок і до 25 бурозубок крихітних щороку. Ці квоти встановлені на одну особу.

У загальному розрахунку, полювання дозволено на 26 видів ссавців, 138 видів птахів, 9 видів плазунів і земноводних. Вказані обмеження не стосуються полювання на безхребетних тварин.

Варто також нагадати, що на росії було відкликано недоторканність у депутата, який був звинувачений у вбивстві лося.