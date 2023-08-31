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Суспільна думка
Кримінал
01 вересня 2023, 12:54

Повідомлено про підозру пропагандисту так званої «державної трк лнр»

За процесуального керівництва Сватівської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру громадянину у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після окупації м. Луганськ влада держави-агресора створила на території міста «державну телевізійну та радіомовну компанію лнр». Вказана організація здійснює випуск програм антиукраїнського характеру.

Луганчанин, колишній український журналіст, погодився працювати на пропагандистському телевізійному каналі «Луганськ 24» так званої «ДТРК лнр» в ролі ведучого.

Надалі, у 2022 році його призначили «старшим редактором телевізійних програм».

Дотепер підозрюваний провадить інформаційну кампанію, спрямовану на підтримку рф, її окупаційної адміністрації, незаконних збройних формувань так званої «лнр».

Відеоматеріали за його участі транслюються в аналоговому та цифровому форматі на всій тимчасово окупованій території Луганської області, а також розповсюджуються в соцмережах.

Крім того, фігурант періодично бере участь в прямих ефірах російських радіостанцій, де розповідає про «налагоджене» життя в м. Луганськ.

За протиправні дії йому загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: "Луганська обласна прокуратура"
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