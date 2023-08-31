Заклади загальної середньої освіти запрошують вчителів на роботу

01 вересня 2023, 13:09

Заклади освіти ретельно готуються до старту нового навчального року. Якщо ви маєте відповідну педагогічну освіту та бажання ділитися знаннями – робота завжди знайдеться!

Державна служба зайнятості пропонує вакансії, які чекають на вас :

📌 Вчитель мистецтва

м.Київ, Шевченківський район

Інформація про вакансію за 📞: 044-483-61-58

📌 Вчитель біології

м.Чернівці

Інформація про вакансію за 📞: +38(066) 492-38-19

📌 Вчитель хімії

Харківська область, Куп'янський район, Великобурлуцька селищна ТГ

Інформація про вакансію за 📞: +38(066) 334-16-38

📌 Вчитель інформатики

Донецька область, м.Маріуполь

Інформація про вакансію за 📞: +38(068) 669-27-47

📌 Вчитель початкових класів

Івано-Франківська область, Коломийський район, Підгайчиківська сільська ТГ

за інформацією звертайтесь до Коломийської філії Івано-Франківського ОЦЗ за 📞: (03433) 4-79-27

🌐 Більше актуальних вакансій у навчальних закладах 👉 тут

📅 Зауважимо, що навчальний рік почнеться традиційно 1 вересня, а триватиме на місяць довше, ніж було завжди — до 28 червня 2024 року.

Українські школи працюватимуть у трьох форматах (очна, заочна, дистанційна або змішана форма) залежно від рівня захисту шкільного приміщення.

❗ До шкільного предмета "Захист України" планують внести зміни, додавши вивчення домедичної допомоги, мінної безпеки, керування дронами та орієнтування на місцевості. Спочатку проведуть відповідне навчання для вчителів. Для цього до співпраці залучені міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих.

📞 Звертайтесь до фахівців центру зайнятості за номерами гарячих ліній:

098-875-48-95 , 099-491-20-86 або

, або пройдіть за 👉 посиланням для мешканців Луганщини;

пройдіть за 👉 посиланням для роботодавців та підприємців Луганщини.