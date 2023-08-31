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Суспільна думка
Події
01 вересня 2023, 13:54

З’явились нові супутникові знімки знищених літаків росії після атаки дронів – ЗМІ

В мережі з'явилися свіжі супутникові фотографії, які були зроблені після атаки дронів на військовий аеродром поблизу Пскова. Фото були опубліковані у соціальній мережі "Х" (колишній Twitter) розслідувачем з псевдонімом MT Anderson.

"Знімки, отримані вранці 30 серпня, показують пошкодження двох літаків Іл-76, але через хмари не видно решту. Зображення, зняті SAR у другій половині дня 30 серпня, свідчать про знищення ще двох літаків. Цю інформацію підтверджують і оптичні фотографії від 31 серпня", - зазначив він.

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