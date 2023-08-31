СБУ повідомила про підозру юрію свідерському – пропагандисту лнр

01 вересня 2023, 14:15

Служба безпеки України задокументувала антиукраїнську діяльність відомого представника пропагандистського медіа «гтрк лнр» та повідомила йому про підозру в колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Йдеться про колишнього журналіста Юрія Свідерського, який з 2014 року проводить систематичну інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку та «ідеологічне забезпечення» російської агресії проти України.

За даними досудового розслідування, від початку російської агресії він долучився до роботи на створеному окупантами підприємстві – «державній телевізійній та радіомовній компанії лнр», підпорядкованій так зв. «міністерству зв’язку лнр».

Під вивіскою «ЗМІ» ця структура спеціалізується на антиукраїнській пропаганді, виправданні агресивної війни, розв’язаної путінським режимом, поширенні фейків та дезінформації.

Обіймаючи посаду «радіо — та телеведучого» на каналі «Луганск24» «ДТРК лнр», фігурант здійснює безпосередній вплив на інформаційну політику телеканалу.

Він особисто працює у кадрі та є одним із «облич» каналу. Готує контент та бере участь в ефірах пропагандистської програми «Zдесь и сейчас», бере інтерв’ю у чиновників «лнр» та рф, веде антиукраїнські програми на телеканалі «Луганськ 24».

Під контролем окупаційної адміністрації та представників держави-агресора пособник окупантів поширює вигадані російськими політтехнологами наративи, спрямовані на дискредитацію України та її Збройних сил, підтримку кремлівської диктатури, виправдання злочинів загарбників проти українців.

Його пропагандистська продукція розповсюджується через цифрове та аналогове телебачення, соцмережі та відеохостинг «Rutube».

Триває досудове розслідування, яке проводять слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Пропагандисту загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.