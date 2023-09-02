Ситуація щодо російського вторгнення на 02.09.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять 264 тис. осіб, знищено понад 8000 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 264060 (+570) осіб,
- танків ‒ 4471 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8637 (+24) од,
- артилерійських систем – 5560 (+30) од,
- РСЗВ – 736 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 501 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4433 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1447 (+2),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8043 (+34) од,
- спеціальна техніка ‒ 835 (+4).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!