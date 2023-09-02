Місце падіння літака пригожина: встановлено пам’ятний знак

02 вересня 2023, 18:49

Так зараз виглядає місце падіння літака на росії, де загинули всі пасажири з екіпажем, серед яких був сумнозвісний ватажок російського військового угрупування «вагнер» - євген пригожин.

Відомо, що після авіакатастрофи розпочато внутрішню кримінальну справу щодо порушення правил безпеки та експлуатації транспортного засобу (стаття 263 кк рф).

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області на росії розбився бізнес-джет ватажка пвк «вагнер» євгена пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули.

До слова, тіло пригожина офіційно упізнано в морзі, його впізнав один із командирів пвк «вагнер», а згодом й слідчий комітет рф повідомив, що проведений днк-тест підтвердив загибель пригожина.

Бразильський Центр досліджень і запобігання авіаційним катастрофам (CENIPA) висловив готовність приєднатися до розслідування авіаційної події під російським керівництвом, якщо отримає відповідне запрошення та якщо це розслідування буде відповідати міжнародним стандартам.

Таке рішення було оголошено після того, як CENIPA отримав відповідь від Міждержавного авіаційного комітету – Комісії з розслідування авіаційних подій росії, що поки що не планує відкривати розслідування за Додатком 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Додаток 13 передбачає міжнародну співпрацю при розслідуванні авіаційних подій з метою підвищення безпеки польотів і не передбачає визначення винних. Однак розслідування такого роду подій часто ускладнюються політичними інтересами.

CENIPA і компанія Embraer прагнуть запобігти майбутнім аваріям і вивчити обставини цієї конкретної авіаційної події, але стикаються з викликами у зборі інформації через санкції проти росії і незгоду росії на зовнішню перевірку.

Літак Embraer Legacy 600 завжди вважався надійним щодо безпеки. Бразилія зацікавлена в розслідуванні події, оскільки 802 регіональних літаків Embraer на 37-50 місць, збудованих на основі Legacy 600, експлуатуються в різних країнах.

За даними Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), рейс з москви до санкт-петербурга, в рамках якого сталася авіаційна подія, був внутрішнім, і, отже, не підпадає під міжнародні правила відомі як "Додаток 13".