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Суспільна думка
Суспільство / Події
02 вересня 2023, 20:20

В Запорізькії області росіяни спалюють тіла своїх загиблих бійців на свинофермі

На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни спалюють тіла своїх загиблих бійців на свинофермі. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«У Пришибі на свинофермі ворог спалює своїх 200-х. Місцеві зафіксували Урали з тілами та чорний дим. Окупанти виправдовуються, що спалюють свиней. В принципі, цього разу не обманули», - пише Федоров.

Нагадаємо, що за словами Федорова, — росіяни раніше вже розташували чотири мобільні крематорії на території тимчасово окупованої запорізької області!

Нагадаємо, загальні втрати живої сили рф з початку війни склали вже близько 264 060 військових.

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