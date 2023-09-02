В Запорізькії області росіяни спалюють тіла своїх загиблих бійців на свинофермі

02 вересня 2023, 20:20

На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни спалюють тіла своїх загиблих бійців на свинофермі. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«У Пришибі на свинофермі ворог спалює своїх 200-х. Місцеві зафіксували Урали з тілами та чорний дим. Окупанти виправдовуються, що спалюють свиней. В принципі, цього разу не обманули», - пише Федоров.

Нагадаємо, що за словами Федорова, — росіяни раніше вже розташували чотири мобільні крематорії на території тимчасово окупованої запорізької області!

Нагадаємо, загальні втрати живої сили рф з початку війни склали вже близько 264 060 військових.