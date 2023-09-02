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Суспільна думка
Події
02 вересня 2023, 21:31

Краматорськ під російським обстрілом з РСЗВ – голова Донецької ОВА

За повідомленням начальника Донецької ОВА Павла Кириленка, російські військові здійснили обстріл міста Краматорська на Донеччині із реактивних систем залпового вогню. Один зі снарядів поцілив у асфальтовану ділянку дороги, тоді як інший потрапив у багатоповерховий будинок, але не спрацював.

На щастя, за попередніми даними, із мешканців ніхто не постраждав.

«Краматорськ під ворожим вогнем — росіяни обстріляли місто з РСЗВ. Окупанти вдарили сьогодні близько 16:40, поцілили у квартиру багатоповерхівки, на територію поблизу цвинтаря та пошкодили дорожнє полотно. Ракета, яка влучила у житловий будинок, не розірвалася», - йдеться у повідомленні.

За даними міської ради Краматорська, мешканці зараз виявляють уламки снарядів по всьому місту, і влада закликає їх не торкатися та не наближатися до них з міркувань безпеки. Наразі на місці інциденту працюють рятувальники та поліція.

Джерело: "Донецька ОВА"
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