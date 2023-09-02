Херсон та область під постійним ворожим вогнем, є загиблі та поранені

02 вересня 2023, 12:37

Протягом останньої доби, 1 вересня, війська російської федерації здійснили 59 обстрілів Херсонщини, що призвело до загибелі двох людей та численних поранень серед цивільних. Про це повідомив Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі.

За його словами, противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 212 снарядів з мінометів, артилерії, танків, «Градів», безпілотних літальних апаратів і авіації. Проте, зауважується, що в Херсон ворог випустив лише 6 снарядів.

Під час атак російські військові обстрілювали житлові квартали населених пунктів області, а також агропідприємство в Херсонському районі.

Варто відзначити, що за минулу добу в міській військовій адміністрації Херсона було зафіксовано 12 обстрілів. Інциденти сталися в Садовому, Херсоні, Антонівці та Придніпровському. Унаслідок нічних обстрілів загинув один чоловік.

Крім того, прокуратура розпочала розслідування травмування двох цивільних осіб, яке стало наслідком нічного обстрілу Херсона 2 вересня. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційні війська обстріляли житловий квартал Херсона, в результаті чого загинув 34-річний чоловік.