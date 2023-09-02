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Суспільна думка
Кримінал
02 вересня 2023, 13:12

Олігарх Ігор Коломойський отримав підозру за шахрайство та легалізацію майна – СБУ

Одіозному Олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру. Про це 2 вересня повідомила СБУ.

За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 190 (шахрайство);

▪️ ст. 209 (легалізація, або ж "відмивання" майна, одержаного злочинним шляхом).

Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.

Раніше повідомлялося, що колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський відмовився давати свідчення у Високому суді Лондона у справі цієї фінансової установи.

Джерело: "СБУ, БЕБ, Генпрокуратура"
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