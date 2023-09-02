02 вересня 2023, 14:04 На Луганщині знищено російський «Бук» та станцію виявлення «Купол» - ГУР Розвідники та бійці окремого загону спеціального призначення "Омега" успішно знищили ворожу техніку біля міста Сватове, що розташоване на Луганщині. З цим супроводжується відеозапис, який опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони. Повідомлення вказує на знищення російської станції виявлення цілей 9С18 «Купол», пуско-заряджальної установки ЗРК 9К37 та зенітно-ракетного комплексу «Бук». "Ворожу військову техніку виявили під час її пересування по сільських дорогах поза населеними пунктами, після чого застосували дрони-камікадзе для ураження по цілях", – йдеться у повідомленні. Джерело: "ГУР МО" irtafax.com