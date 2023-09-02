Сумщина під обстрілом росіян: поранено двох енергетиків

02 вересня 2023, 17:12

Сьогодні, 2 вересня, близько 10:30 російські війська відкрили вогонь з мінометів по місту Середина-Буда, що знаходиться в Шосткинському районі Сумщини. Ворожий обстріл призвів до поранення декількох осіб. Про це повідомлено в Офісі генерального прокурора України.

"Снаряди поцілили в службовий автомобіль філії Шосткинський РЕМ АТ Сумиобленерго. Двоє працівників дістали поранення. Також пошкоджено лінію електропередач, дві установи та місцеве підприємство", — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що розпочато досудове розслідування у зв'язку із порушенням законів та звичаїв війни.

Це не перший випадок обстрілу Середини-Буди. Напередодні, 1 вересня, це місто також стало об'єктом ворожих атак. Було пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 12 приватних домогосподарств, об'єкт критичної інфраструктури, п'ять адміністративних будівель та установ, три заклади освіти, магазини та транспортні засоби.