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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
03 вересня 2023, 13:44

Ситуація щодо російського вторгнення на 03.09.2023

За добу Сили оборони знищили 600 російських окупантів та 22 артилерійських системи ворога: загальні втрати рф становлять 264,6 тис. осіб – Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 264660 (+600) осіб,
  • танків ‒ 4476 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12) од,
  • артилерійських систем – 5582 (+22) од,
  • РСЗВ – 739 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 502 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 1447 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 841 (+6).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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