Ситуація щодо російського вторгнення на 03.09.2023

За добу Сили оборони знищили 600 російських окупантів та 22 артилерійських системи ворога: загальні втрати рф становлять 264,6 тис. осіб – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 264660 (+600) осіб,
- танків ‒ 4476 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12) од,
- артилерійських систем – 5582 (+22) од,
- РСЗВ – 739 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 502 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11),
- крилаті ракети ‒ 1447 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 841 (+6).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!