Обстріли Херсонщини: загиблі, поранені та руйнування релігійної споруди

03 вересня 2023, 14:22

Протягом останньої доби, російські військові вчинили інтенсивні обстріли на території Херсонщини, призвівши до загибелі однієї людини та поранення ще шести. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація в неділю, 3 вересня.

На Херсон випущено 14 снарядів, що спричинило руйнування релігійної споруди.

Загалом в регіоні зафіксовано 79 атак із застосуванням мінометів, артилерії, танків, систем "Град", безпілотників, авіації та ЗУ-23. Російські війська випустили 510 снарядів і влучили в житлові квартали населених пунктів.

Вчора також було повідомлено, що російські війська випустили керовані авіабомби по селищу Одрадокам’янка в Бериславському районі Херсонщини, що призвело до смерті 43-річного чоловіка і поранення двох цивільних осіб.