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Суспільна думка
Події
03 вересня 2023, 14:22

Обстріли Херсонщини: загиблі, поранені та руйнування релігійної споруди

Протягом останньої доби, російські військові вчинили інтенсивні обстріли на території Херсонщини, призвівши до загибелі однієї людини та поранення ще шести. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація в неділю, 3 вересня.

На Херсон випущено 14 снарядів, що спричинило руйнування релігійної споруди.

Загалом в регіоні зафіксовано 79 атак із застосуванням мінометів, артилерії, танків, систем "Град", безпілотників, авіації та ЗУ-23. Російські війська випустили 510 снарядів і влучили в житлові квартали населених пунктів.

Вчора також було повідомлено, що російські війська випустили керовані авіабомби по селищу Одрадокам’янка в Бериславському районі Херсонщини, що призвело до смерті 43-річного чоловіка і поранення двох цивільних осіб.

Джерело: "Херсонська ОВА, ДСНС"
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