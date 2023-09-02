Нікопольщина потрапила під обстріл, пошкоджено багатоповерхівки та авто

03 вересня 2023, 14:33

У Нікопольському районі стався обстріл, який здійснили російські агресори. За інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, – цей інцидент призвів до пошкодження багатоповерхових будинків та автомобілів.

"Під ранок окупанти обстрілювали територію Нікопольщини, зокрема Покровську сільську громаду. Вони використали важку артилерію та системи "Град". Загалом, було випущено понад 30 артилерійських снарядів", – зазначив він.

За словами Лисака, цей обстріл призвів до пошкодження п'яти багатоповерхових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Також були пошкоджені чотири автомобілі, один транспортний засіб було повністю знищено.

Важливо відзначити, що, на щастя, ця атака не призвела до жертв серед мирного населення.