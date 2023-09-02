Нічна атака на припортову інфраструктуру Одещини. ДСНС оприлюднили фото

03 вересня 2023, 15:00

Уночі, у неділю, 3 вересня, російські агресори провели атаку на припортову інфраструктуру Одеської області. Цю інформацію оприлюднив ДСНС.

"Уночі, російські терористи атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області, тривалість атаки становила 3,5 години", – також повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

ДСНС також опублікували фотографії з місця атаки.

"22 безпілотники були знищені нашими протиповітряними силами. Однак також були пошкоджені припортові об'єкти, і двоє цивільних співробітників порту отримали поранення та були госпіталізовані. Наразі на місці події працюють всі необхідні служби, і правоохоронні органи фіксують наслідки цього злочину", – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що уночі російські сили здійснили кілька атак за допомогою безпілотників-камікадзе Shahed-136/131 на припортову інфраструктуру Подунав'я в Одеській області. Загалом ворог використав 25 безпілотників, і з них 22 було успішно знищено.