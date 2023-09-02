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Суспільна думка
Події
03 вересня 2023, 16:02

На росії злякались за свої стратегічні бомбардувальники та вигадали захист – ЗМІ

Як відомо, то на росії вже давно не випускають та не виготовляють важливі стратегічні бомбардувальники Ту-95, а використовують надбання радянського союзу.

Тому зараз, коли росія активно використовує ці літаки проти України, – їм дуже важливо їх якось зберегти.

В мережі з’явились супутникові знімки військової авіабази в Енгельсі, Саратовська область, де як раз дислокуються російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, що здатні нести ядерну зброю, але є один нюанс….

«Страшно, дуже страшно лишитись без цих літаків, коли Україна може дотягнутись до них на велику відстань, тому на росії придумали «аналоговнєтний» активний захист від ударних БпЛА України» – із дописів та коментарів в мережі.

На знімках помітно, що росіяни розклали зверху літаків гумові шини.

«Тільки не кажіть їм, що відбувається з колісною гумою, коли її підпалюють» – коментують фото пересічні громадяни в мережі.

«Скоро побачимо решітки-гриль, приварені на фюзеляжі літачків?» – продовжують дивуватись винаходу в мережі.

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