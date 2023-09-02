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Суспільна думка
Події
03 вересня 2023, 16:55

Палає в санкт-петербурзі на росії. Сильний вогонь та великий стовб диму. Чують вибухи

У санкт-петербурзі, на росія, сталася значна пожежа на нафтобазі в Красногвардійському районі із вибухами та значним задимленням. За інформацією місцевих Telegram-каналів, подія відбулася у неділю, 3 вересня.

Місцеві мешканці повідомили про вибухи на нафтобазі «струмки», розташованій близько до залізничної станції. За даними мнс рф, пожежа, схоже, виникла в результаті загоряння цистерни з пальним.

Зараз на місці події залучено понад 60 рятувальників із 12 одиницями спецтехніки для гасіння вогню.

Очевидці повідомляють, що в районі пожежі зберігаються газові балони та паливо, а поруч розташована заправна станція.

Нещодавно, 2 вересня, у Санкт-Петербурзі також спалахнув холодокомбінат, і вогонь охопив площу понад 1500 квадратних метрів.

Такі події спостерігаються у різних містах на росії цього тижня, включаючи москву, де загорілися склади на комсомольській площі (площі трьох вокзалів).

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