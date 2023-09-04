Ситуація щодо російського вторгнення на 04.09.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже понад 265,1 тис. осіб, знищено 19 кораблів/катерів ворога – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 265120 (+460) осіб,
- танків ‒ 4480 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8663 (+14) од,
- артилерійських систем – 5611 (+29) од,
- РСЗВ – 741 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 503 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4481 (+37),
- крилаті ракети ‒ 1447 (+0),
- кораблі /катери ‒ 19 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8149 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 847 (+6).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!