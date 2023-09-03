Вибухи в Донецьку, горять автівки, чисельні руйнування – росЗМІ

04 вересня 2023, 21:09

💥В тимчасово окупованому Донецьку весь вечір відбувались вибухові події! Місцеві продовжують фіксувати руйнування в той час, як окупаційна влада продовжує звинувачувати Україну в «хаотичному обстрілу» середмістя.

👀Місцеві помітили, що дивним чином, одразу після прильоту, – на місці вибуху з’являються російські військові, а в деяких місцях з кореспондентами російських пропагандистських каналів.

Повідомлення з соцмереж окупантів :

"17:45 - Куйбишевський район міста Донецька, селище Застанційне, вулиця Богатирська — біля кладовища, потрапив снаряд в трансформаторну будку, проводи звисають, немає світла".

"В результаті обстрілу на території депо підприємства "Донелектроавтотранс" в Київському районі Донецька пошкоджено 6 тролейбусів".

📌Нагадаємо, що раніше вже Донецьк під потужним обстрілом. Фото та відео