Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
04 вересня 2023, 21:09

Вибухи в Донецьку, горять автівки, чисельні руйнування – росЗМІ

💥В тимчасово окупованому Донецьку весь вечір відбувались вибухові події! Місцеві продовжують фіксувати руйнування в той час, як окупаційна влада продовжує звинувачувати Україну в «хаотичному обстрілу» середмістя.

👀Місцеві помітили, що дивним чином, одразу після прильоту, – на місці вибуху з’являються російські військові, а в деяких місцях з кореспондентами російських пропагандистських каналів.

Повідомлення з соцмереж окупантів:

  • "17:45 - Куйбишевський район міста Донецька, селище Застанційне, вулиця Богатирська — біля кладовища, потрапив снаряд в трансформаторну будку, проводи звисають, немає світла".
  • "В результаті обстрілу на території депо підприємства "Донелектроавтотранс" в Київському районі Донецька пошкоджено 6 тролейбусів".

📌Нагадаємо, що раніше вже Донецьк під потужним обстрілом. Фото та відео

Irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: