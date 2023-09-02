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Суспільна думка
Події
04 вересня 2023, 12:34

У ніч на 4 вересня 2023 на півдні та сході знищено 23 ударні дрони

У ніч на 4 вересня 2023 року ворог атакував ударними БпЛА “Shahed-136/131” з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф).

🛬 Усього зафіксовано пуски 32 ”шахедів”, які атакували Одещину та Дніпропетровщину.

💥 Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БпЛА.

Застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України.

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Джерело: "Повітряні сили ЗСУ"
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