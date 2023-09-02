На Луганщині викрито злочинну діяльніть «очільниць» підрозділів окупаційної «влади»

04 вересня 2023, 12:45

Служба безпеки України викрила та задокументувала протиправну діяльність двох колаборанток з Луганщини. Одна з них збирає податки на користь окупантів. Інша – мала б опікуватись державними гарантіями соціального захисту працівників. Але коли на окупованих територіях немає держави, то відсутні й соціальні гарантії.

Досудове розслідування встановило, що мешканка Рубіжного підтримала окупацію та загарбницькі дії рашистів. Зловмисниця добровільно погодилась на пропозицію окупантів та очолила «Рубежанскую объединенную государственную налоговую инспекцию государственного комитета налогов и сборов лнр».

Наразі «посадовиця» змушує приватних підприємців ставати на податковий облік сплачувати кошти на користь окупантів. Також для отримання соціальних виплат від пенсіонерів та пільговиків окупанти вимагають отримувати картки платника податків. У разі відмови, мешканці залишаються без засобів до існування.

Друга колаборантка – колишня працівниця соцстраху та Луганського енергетичного об’єднання – так само радо вітала загарбників. Після окупації Старобільська зрадниця вирішила піднятися кар’єрними сходинками. Жінка обійняла посаду «начальника відділення філії Фонду соціального страхування лнр у місті Старобільськ».

Зловмисниця має координувати здійснення страхових виплат та соцпослуг, розпоряджається фінансовими ресурсами соціального страхування.

Третя зловмисниця до рашистського вторгнення працювала головним спеціалістом Марківського об’єднаного управління ПФУ Луганської області. У травні 2022 року вона добровільно обійняла посаду так зв. «директора Марківського комплексного центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг)».

Наразі фігурантки підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Зловмисницям загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Викриття та документування злочинної діяльності здійснюють співробітники ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.