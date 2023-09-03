Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
04 вересня 2023, 14:29

Наслідки нічної атаки російських дронів на Одещину

Протягом 3,5 годин тривала атака російських терористів за допомогою ударних безпілотників на південь Одеської області. В результаті успішних дій наших сил протиповітряної оборони, було збито 17 дронів, що врятувало від більш серйозних наслідків. Повідомили в Одеській ОВА у понеділок, 4 вересня.

У декількох населених пунктах Ізмаїльського району були зафіксовані пошкодження складських і виробничих будівель, а також сільгосптехніки та устаткування промислових підприємств через потрапляння уламків, що виникли в результаті збиття дронів. Також внаслідок цього сталися декілька пожеж на території цивільних об'єктів, однак наразі вогонь було успішно ліквідовано.

Під час ворожих атак особливо важливо дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укритті. Наголошуємо, що за попередніми даними, ніхто не постраждав внаслідок нічного нападу.

Всі необхідні служби продовжують працювати на місці інциденту, і правоохоронні органи здійснюють необхідні заходи для фіксації можливих злочинів, вчинених російськими терористами.

Також ОК "Південь" опублікували наступне повідомлення:

«Ворог зухвало і потужно знов атакував південь Одещини. Масована нічна атака ударними безпілотними літальними апаратами типу «Shahed-136» була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав'я.

17 дронів було збито силами протиповітряної оборони. Однак, відбулись і влучання. В двох територіальних громадах пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Повідомлень про постраждалих не надходило».

Джерело: "Одеська ОВА, ОК Південь"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: