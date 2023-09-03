Наслідки нічної атаки російських дронів на Одещину

04 вересня 2023, 14:29

Протягом 3,5 годин тривала атака російських терористів за допомогою ударних безпілотників на південь Одеської області. В результаті успішних дій наших сил протиповітряної оборони, було збито 17 дронів, що врятувало від більш серйозних наслідків. Повідомили в Одеській ОВА у понеділок, 4 вересня.

У декількох населених пунктах Ізмаїльського району були зафіксовані пошкодження складських і виробничих будівель, а також сільгосптехніки та устаткування промислових підприємств через потрапляння уламків, що виникли в результаті збиття дронів. Також внаслідок цього сталися декілька пожеж на території цивільних об'єктів, однак наразі вогонь було успішно ліквідовано.

Під час ворожих атак особливо важливо дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укритті. Наголошуємо, що за попередніми даними, ніхто не постраждав внаслідок нічного нападу.

Всі необхідні служби продовжують працювати на місці інциденту, і правоохоронні органи здійснюють необхідні заходи для фіксації можливих злочинів, вчинених російськими терористами.

Т акож ОК "Південь" опублікували наступне повідомлення :

«Ворог зухвало і потужно знов атакував південь Одещини. Масована нічна атака ударними безпілотними літальними апаратами типу «Shahed-136» була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав'я.

17 дронів було збито силами протиповітряної оборони. Однак, відбулись і влучання. В двох територіальних громадах пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Повідомлень про постраждалих не надходило».