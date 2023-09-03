В Раду внесли законопроєкт про скасування відстрочки студентів за 30

04 вересня 2023, 16:08

Верховна Рада розглядає законопроєкт № 9672 , спрямований на скасування відстрочки від мобілізації для осіб, які обирають навчання для отримання другої вищої освіти після досягнення 30-річного віку. Зміни запропоновані до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У новому законопроєкті говориться: "Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також: здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України Про освіту, якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти...".

Якщо закон буде прийнятий, він вступить в дію з наступного дня після опублікування.

У пояснювальній записці до цього законопроєкту зазначено, що в останні часи деякі громадяни України намагалися використовувати відстрочку від мобілізації для уникнення військової служби. Наприклад, за даними з 2022 року, понад 106 000 чоловіків призовного віку, які розпочали здобувати другу вищу освіту, були зараховані до навчальних закладів. Станом на серпень 2023 року ця кількість зменшилася до 74 059 осіб.

Додатково варто відзначити, що Міністерство оборони затвердило новий перелік хвороб, за якими визначається придатність до військової служби та обмеженої придатності.