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Суспільна думка
Події
04 вересня 2023, 17:50

Донецьк під потужним обстрілом. Фото та відео – росЗМІ

В тимчасово окупованому Донецьку відбуваються чисельні вибухові події! Місцеві мешканці та окупанти фіксують вже понад п'ятнадцять «прильотів» по різних частинах міста! Вгору здіймається чорний дим з багатьох куточків міста, палають автівки.

Окупанти звинувачують «києвский режим», при цьому називають Збройні Сили України – терористами.

🚀"Атака ворожих снарядів сталася в районі вулиці Рози Люксембург та проспекту Мира", - повідомив так званий «голова» окупаційної адміністрації міста Донецька олексій кулемзин.

Повідомлення з соцмереж окупантів:

  • «Під обстрілом опинилися Ворошиловський і Київський райони!»;
  • «Центр Донецька опинився під обстрілом артилерії ворожого війська. Зазнають обстрілу житлові квартали міста.»;
  • «Ворошиловський район, проспект Мира. Автомобіль горить.»;

Також фіксують на відео момент влучання снаряда в житловий будинок в центрі Донецька. На вулиці Мира підіймаються чорні клуби диму — після обстрілів загорілися автомобілі. Мінімум сім снарядів влучило в центр Донецька. Атака не припиняється.

"Хаотичний обстріл центру Донецька триває надалі. У зоні ризику знаходиться район парку кованих фігур, "Ізумруд"," – повідомив так званий «голова» окупаційної адміністрації міста Донецька олексій кулемзін.

❗❗❗УВАГА: Відео росіян, тому можуть містити ненормативну лексику!

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