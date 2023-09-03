Розбився ще один Ка-52 росіян в Азовскому морі - росЗМІ

04 вересня 2023, 18:05

З повідомлень росЗМІ, у п’ятницю 1 вересня, в акваторії Азовського моря вплав та розбився російський ударний гелікоптер Ка-52. Причину, яку вказують – складні метеорологічні умови!

На борту ворожого вертоліту було два окупанти. В ході рятувальної операції, як пишуть росіяни, вдалось евакуювати всіх членів екіпажу.

Нагадаємо, що Ка-52 (також відомий як «Алігатор») — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула».