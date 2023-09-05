Ситуація щодо російського вторгнення на 05.09.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять 265,6 тис. осіб, знищено понад 4500 БПЛА ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 265680 (+560) осіб,
- танків ‒ 4489 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8670 (+7) од,
- артилерійських систем – 5649 (+38) од,
- РСЗВ – 747 (+6) од,
- засоби ППО ‒ 504 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4512 (+31),
- крилаті ракети ‒ 1447 (+0),
- кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8175 (+26) од,
- спеціальна техніка ‒ 851 (+4).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!