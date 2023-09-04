Як керівникам створити сприятливу атмосферу у колективі?

Відповідні рекомендації розроблено в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за підтримки Першої леді Олени Зеленської. Вони мають на меті підтримувати морально-психологічний стан співробітників під час робочого процесу.
Ось деякі з них:
- Розмістіть в офісі інформацію про сервіси підтримки ментального здоров’я.
- Проводьте політику відкритих дверей, аби люди могли ділитися своїми проблемами з вами чи з колегами.
- Не ігноруйте конфлікти у колективі. Швидко реагуйте і беріть участь у їх вирішенні.
Не забувайте також, що не лише слова впливають на людину, а й тональність розмови. Ваші інтонація та жести здатні викликати у співробітника відчуття безпеки або ж навпаки – незахищеності.
Тому зверніть увагу на такі особливості спілкування з підлеглими:
- Завжди вітайтеся та цікавтеся їхніми справами й здоров’ям.
- Підтримуйте зоровий контакт. Не дивіться на людину постійно, щоб вона не відчувала тиску.
- Тримайте відкриту позу, не схрещуйте рук.
- Намагайтеся розмовляти м’яко, спокійно та не дуже гучно.
- Спостерігайте, щоб ваш співрозмовник відчував себе комфортно під час спілкування.
І не менш важливе – не забувайте піклуватися і про своє ментальне здоров’я. Будьте прикладом для своїх співробітників.
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