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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
05 вересня 2023, 12:59

Як керівникам створити сприятливу атмосферу у колективі?

Відповідні рекомендації розроблено в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за підтримки Першої леді Олени Зеленської. Вони мають на меті підтримувати морально-психологічний стан співробітників під час робочого процесу.

Ось деякі з них:

  1. Розмістіть в офісі інформацію про сервіси підтримки ментального здоров’я.
  2. Проводьте політику відкритих дверей, аби люди могли ділитися своїми проблемами з вами чи з колегами.
  3. Не ігноруйте конфлікти у колективі. Швидко реагуйте і беріть участь у їх вирішенні.

Не забувайте також, що не лише слова впливають на людину, а й тональність розмови. Ваші інтонація та жести здатні викликати у співробітника відчуття безпеки або ж навпаки – незахищеності.

Тому зверніть увагу на такі особливості спілкування з підлеглими:

  1. Завжди вітайтеся та цікавтеся їхніми справами й здоров’ям.
  2. Підтримуйте зоровий контакт. Не дивіться на людину постійно, щоб вона не відчувала тиску.
  3. Тримайте відкриту позу, не схрещуйте рук.
  4. Намагайтеся розмовляти м’яко, спокійно та не дуже гучно.
  5. Спостерігайте, щоб ваш співрозмовник відчував себе комфортно під час спілкування.

І не менш важливе – не забувайте піклуватися і про своє ментальне здоров’я. Будьте прикладом для своїх співробітників.

Джерело за 👉 посиланням

📞 Звертайтесь до фахівців центру зайнятості за номерами гарячих ліній:

  • 098-875-48-95, 099-491-20-86 або
  • пройдіть за 👉 посиланням для мешканців Луганщини;
  • пройдіть за 👉 посиланням для роботодавців та підприємців Луганщини.

🌐 Надаємо підтримку з питань зайнятості:

Джерело: "Луганський ОЦЗ"
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