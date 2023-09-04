Заставу екс-голові Верховного суду Князєву зменшено з 75 до 55 млн гривень

05 вересня 2023, 13:14

Розмір застави для колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва зменшили з 75 мільйонів гривень до 55 мільйонів гривень. Цю інформацію розкрив народний депутат та перший заступник голови антикорупційного комітету Верховної Ради Ярослав Юрчишин у своєму Telegram-каналі.

В резолютивній частині ухвали Вищого антикорупційного суду зазначено: "Клопотання захисника підозрюваного про зміну запобіжного заходу задовольнити частково. Зменшити розмір застави, визначений підозрюваному ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11 липня 2023 року, як альтернативний запобіжний захід з 75 000 000 гривень до 55 000 000 гривень".

Рішення про зменшення розміру застави було прийняте 31 серпня слідчим суддею ВАКС Ігорем Строгим, але опубліковане лише 4 вересня. Повний текст ухвали має з'явитися ввечері 5 вересня.

Зазначимо, що колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв перебуває під вартою в державній установі "Київський слідчий ізолятор". Він вважав заставу в розмірі 75 мільйонів гривень "непідйомною".

У травні 2023 року Всеволода Князєва затримали за підозрою в одержанні 2,7 мільйона доларів неправомірної вигоди. Слідство вважає, що ці кошти були передані йому адвокатом Олегом Гардецьким. Неправомірну вигоду, за версією слідства, надав бізнесмен Костянтин Жеваго за винесення Верховним судом рішення на його користь щодо купівлі 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.