Підозра двом екс-політикам з Луганщини за антиукраїнську діяльність

05 вересня 2023, 13:24

СБУ повідомила про підозру двом очільникам регіональних осередків політичних партій країни-агресора, які беруть участь у фейкових виборах рф на тимчасово окупованій території Луганщини.

Одним із підозрюваних є так зв. «председатель совета регионального отделения партии «Справедливая россия – Патриоты – За правду» в лнр» Геннадій Тараканов.

Фігурант очолив луганський «філіал» російської політсили у лютому 2023 року. Тоді, під час своєї промови він зазначив, що створення регіонального відділення партії є кроком на шляху до інтеграції з рф.

Утім, активну інформаційну діяльність, спрямовану на всебічну підтримку агресора, він проводить від самого початку широкомасштабної війни рф проти України, з лютого 2022 року.

Другим зловмисником є так зв. координатор «Луганского регионального отделения политической партии ЛДПР – либерально- демократической партии россии» Максим Уваров, який обійняв цей «піст» наприкінці 2022 року.

Задокументовано, що правопорушник передавав окупаційним підрозділам у Луганській області вантажі з «допомогою», які надходили з рф «партійними каналами» ЛДПР. У зв’язку з цим він уже отримав від СБУ підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Наразі обидва «партійні функціонери» ведуть активну передвиборчу інформаційну роботу, спрямовану на втягування мешканців захоплених районів України у російські політичні процеси та легалізацію окупаційної влади через фейкові «вибори».

Вони систематично беруть участь у телеефірах, публічних та медійних заходах, висловлюють підтримку діям кремлівського диктатора і збройним формуванням країни-терориста.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (організація заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України).

Правопорушникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Триває документування незаконної діяльності лідерів інших осередків російських парламентських партій на тимчасово захопленій території Луганської області. Найближчим часом їм також буде повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти національної безпеки України.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.