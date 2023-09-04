На Луганщині вибухнув «начальник митниці» окупаційної «влади» афанасьевський

05 вересня 2023, 14:34

На тимчасово окупованій території, так званої "лнр", – відбулася вибухова подія в оселі юрія афанасьєвського, відомого як "начальник митниці" та важлива фігура у фінансуванні лідера луганських окупантів леоніда пасечника. Цю інформацію повідомило видання РБК-Україна, посилаючись на джерела в СБУ.

Зазначається, що в результаті вибуху юрій афанасьєвський отримав серйозні поранення голови, шиї та живота і перебуває в лікарні в критичному стані. Джерела стверджують, що ця подія може бути результатом спецоперації українських спецслужб.

юрій афанасьєвський є генерал-майором і агентом центрального апарату федеральної служби безпеки (фсб) російської федерації. На нього були наложені санкції кількох країн, включаючи Європейський Союз, Велику Британію, Канаду, Швейцарію та Японію.

Цей інцидент став ще однією подією, коли була спроба ліквідації ключового представника окупаційних сил, який підтримує війну в Україні.

Нещодавно стало відомо про успішну таємну операцію українських спецслужб, внаслідок якої наші розвідники отримали російський вертоліт Мі-8.