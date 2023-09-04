Рабіновича оголошено у розшук – МВС України

05 вересня 2023, 16:07

Державне бюро розслідувань оголосило у розшук колишнього народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ, Вадима Рабіновича. Ця інформація була опублікована на офіційному веб-порталі Міністерства внутрішніх справ 5 вересня.

За даними розшукових записів МВС, Рабіновича вважають зниклим з 26 липня поточного року. Статті звинувачення – державна зрада (ст.111 ч. 1), посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 ч. 2).

За цими звинуваченнями Вадиму Рабіновичу може загрожувати покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Важливо нагадати, що у листопаді 2022 року Верховна Рада припинила повноваження народного депутата Вадима Рабіновича.

Деякий час тому був також опублікований указ Президента України Володимира Зеленського про припинення громадянства України для кількох осіб, включаючи Рабіновича.

На початку серпня цього року стало відомо, що суд у Києві прийняв рішення про заочний арешт Рабіновича.

Як раніше повідомляли ЗМІ, то розшукуваний екс-політик під час широкомасштабного вторгнення росії, перебуває поза межами України – в Ізраїлі.