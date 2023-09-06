Ситуація щодо російського вторгнення на 06.09.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже понад 266,2 тис. осіб, знищено майже 4500 танків ворога – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 266290 (+610) осіб,
- танків ‒ 4497 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8682 (+12) од,
- артилерійських систем – 5685 (+36) од,
- РСЗВ – 748 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 505 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4519 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1447 (+0),
- кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8190 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 852 (+1).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!