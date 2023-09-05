Збільшилась кількість загиблих у Костянтинівці до 17 осіб, пошуково-рятувальну операцію завершено

06 вересня 2023, 20:08

У результаті обстрілу центрального ринку в місті Костянтинівка, що розташоване в Донецькій області, російськими окупантами у середу, було втрачено життя 17 мирних жителів, а 32 особи отримали поранення, повідомив міністр внутрішніх справ, Ігор Клименко, за результатами пошуково-рятувальної операції.

"Пошуково-рятувальна операція в Костянтинівці завершена. Станом на 18:00 внаслідок російських обстрілів 17 людей загинули та 32 дістали поранень", - написав Клименко у телеграм-повідомленні.

Обстріл розпочався близько 14:00 у середу. Внаслідок ворожих ударів у торговельних павільйонах ринку виникла пожежа. Було пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адміністративну будівлю та п'ятий поверх житлового будинку. Також були знищені легкові автомобілі та вісім торговельних об'єктів.

Раніше було повідомлено про 16 загиблих, і кількість поранених та травмованих різні джерела оцінювали як 31 або 34 особи.

Зараз розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, яке передбачено статтею 438 частиною 2 Кримінального кодексу України.