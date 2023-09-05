06 вересня 2023, 12:38 Уночі 6 вересня 2023 року знищено 23 повітряні цілі Уночі 6 вересня 2023 року противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі : 🚀 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса; 🚀 1 балістичну ракету “Іскандер-М”; 🛬 25 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда). По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження. 💥 Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі: 🚀 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 🚀 1 балістичну ракету “Іскандер-М”; 🛬 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. ✈️ Авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала до 10 групових авіаударів по об’єктах та позиціях окупантів. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 06.09.2023 Джерело: "Повітряні сили ЗСУ" irtafax.com