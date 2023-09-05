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Суспільна думка
Події
06 вересня 2023, 12:38

Уночі 6 вересня 2023 року знищено 23 повітряні цілі

Уночі 6 вересня 2023 року противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами.

Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі:

🚀 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса;

🚀 1 балістичну ракету “Іскандер-М”;

🛬 25 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

💥 Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі:

🚀 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

🚀 1 балістичну ракету “Іскандер-М”;

🛬 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

✈️ Авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала до 10 групових авіаударів по об’єктах та позиціях окупантів.

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Джерело: "Повітряні сили ЗСУ"
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